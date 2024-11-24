Neuralink, Kanada'da insan deneylerine başlamak için onay aldı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı Neuralink, geliştirdiği beyin implantlarıyla tıp dünyasında devrim yaratmayı amaçlıyor.

Şirket, ABD dışında ilk kez Kanada'da klinik deneyler gerçekleştirmek için onay aldı. Toronto Western Hastanesi, bu deneyler için "ilk ve özel cerrahi merkez" olarak seçildi.

Neuralink, Kanada'daki hasta kayıtlarını mart ayında açmıştı ve şimdi aktif olarak potansiyel katılımcılar arıyor.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "İşe alım artık açık" duyurusunda bulundu.

Kanada'da gerçekleştirilecek klinik deneyler ile Neuralink implantı katılımcının beynine yerleştirilecek ve implant, katılımcının sinirsel aktivitesini yorumlayarak düşünceleriyle bir bilgisayarı veya akıllı telefonu kontrol etmesini sağlayacak.

Denemelerden elde edilecek veriler, şirketin implantı beyne yerleştirmenin daha güvenli yollarını bulmasına ve teknolojinin yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak.

İLK İNSAN DENEMESİ ABD'DE YAPILDI

Neuralink, ilk insan hastasına implantı bu yılın başlarında ABD'de yerleştirmişti. Hasta, implantın ipliklerinin beyninden geri çekildiği bazı sorunlar yaşamış olsa da şu anda sağlık durumu iyi.

Neuralink, Kanada'daki klinik deneyler için "servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle her iki elini kullanma yeteneği sınırlı veya hiç olmayan" hastaları arıyor.