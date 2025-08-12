Nükleer savaş sonrası yaşam: Felaket senaryosu kapıda

ABD’nin Pensilvanya eyaletinden bilim insanları, küresel bir savaşın ardından yaşanabilecek nükleer kış senaryosunun detaylarını ortaya koydu.

Yeni araştırmaya göre, bu felaket senaryosu, tarımsal üretimin çökmesi nedeniyle milyarlarca insanın açlıktan ölmesine yol açabilir ve etkileri sekiz yıla kadar sürebilir.

"HAYATTA KALMAK İSTİYORSAK, DÜŞÜNÜLEMEYECEK SONUÇLARA BİLE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Dünyanın en önemli tarım ürünü olan mısır, yeterli ısı ve güneş ışığına ulaşamayacağı için yetişemeyecek. Bu durum, patlamalardan sağ kurtulanların yaygın kıtlık ve gıda krizleri ile karşı karşıya kalmasına neden olacak.

Nükleer silahların patlama, ısı ve radyasyonun yanı sıra yangınlardan yükselen duman, Güneş ışığını engelleyerek karanlık, dondurucu soğuk, ürün kaybı ve kitlesel ölümlerle sonuçlanacak bir nükleer kışı tetikliyor.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden bitki bilimci Yuning Shi, “Hayatta kalmak istiyorsak, düşünülemeyecek sonuçlara bile hazırlıklı olmalıyız” dedi.

MISIR YETİŞMEYECEK

Araştırma, mısır üretiminin nükleer savaşın ölçeğine bağlı olarak çarpıcı biçimde düşeceğini gösteriyor. Bölgesel bir savaşta atmosfere 5,5 milyon ton kurum yayılması, küresel mısır üretimini yüzde 7 azaltabilir. Küresel çapta büyük bir savaşta şse 165 milyon ton kurum, üretimi yüzde 80 oranında düşürebilir.

Böylesi bir düşüş, yalnızca mısırda değil, pirinç ve buğday gibi diğer temel gıdalarda da benzer kayıplara yol açacak.

Araştırmacılar, yüzde 7’lik bir üretim kaybının bile gıda güvenliğini sarsacağını, yüzde 80’lik kaybın ise küresel çapta kıtlık ve açlık felaketi yaratacağını vurguluyor. Bu süreçte insanlar kendi arazilerinde veya küçük yerel bahçelerde ürün yetiştirmek zorunda kalabilir, ancak tohum ve fide temini bile ciddi sorun haline gelebilir.

OZON TABAKASI YOK OLACAK

Ayrıca, büyük ölçekli bir savaşta atmosfere yayılan 165 milyon ton kurum, dünyayı zararlı ultraviyole ışınlardan koruyan ozon tabakasını yok edecek. Bu durum, bitki dokularına zarar vererek tarımsal üretimi daha da düşürecek.

Araştırma, hakemli bilimsel dergi Environmental Research Letters'ta yayınlandı ve şu uyarıyla noktalandı: