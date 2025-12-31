Nvidia, Intel'den 5 milyar dolarlık hisse satın aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nvidia, zorlu bir mali süreçten geçen Amerikan çip üreticisi Intel'e yönelik 5 milyar dolarlık tarihi öz sermaye yatırımını resmen tamamladı.

Eylül ayında duyurulan ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından onaylanan bu anlaşma ile Nvidia, hisse başına 23,28 dolardan toplam 214,7 milyon adet Intel hissesini bünyesine kattı.

Satın alma işlemindeki hisse fiyatı ilk duyurulduğunda piyasa değerinin üzerindeyken, şu anda Intel'in güncel işlem fiyatının yüzde 36 altında kalıyor.

Bu stratejik hamle ve Washington yönetiminin desteğiyle Intel'in piyasa değeri, önceki düşüşlerin ardından 172,67 milyar dolar seviyesine yükselerek önemli bir toparlanma gösterdi.

YÖNETİM KRİZİ VE DEVLET DESTEĞİ

Şirket, CEO Lip-Bu Tan döneminde yaşanan yönetimsel krizler ve ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle zorlu günler geçirmişti.

Ancak Washington yönetiminin 8,9 milyar dolarlık hisse alımı ve yönetimdeki uzlaşı ortamı, şirketin yeniden istikrar kazanmasında etkili oldu.

Onlarca yıllık rekabetin ardından güçlerini birleştiren iki dev, Intel x86 mimarisi ile Nvidia RTX teknolojisini buluşturan yeni bir yonga seti (SoC) üzerinde çalışıyor.

Intel'in dökümhane işi de High-NA EUV teknolojisine yapılan erken yatırımlarla yeni bir ivme kazanarak sektördeki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.