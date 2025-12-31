Oyun dünyasında RAM krizi: PlayStation 6 ertelenebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasını etkisi altına alan yapay zeka odaklı üretim çılgınlığı, donanım sektöründe beklenmedik bir krize yol açarak oyun konsollarının geleceğini tehdit etmeye başladı.

Üreticilerin kapasitelerini veri merkezlerine kaydırmasıyla ortaya çıkan RAM tedarik sorunu, PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox'ın çıkış tarihlerini riske atıyor.

ÇIKIŞ TARİHLERİ 2028 SONRASINA SARKABİLİR

Insider Gaming tarafından yayınlanan rapora göre, Sony ve Microsoft mevcut planlanan 2027-2028 çıkış penceresini ötelemeyi ciddi şekilde tartışıyor.

Bu olası ertelemenin temelinde, RAM üreticilerinin altyapılarını genişletmelerine zaman tanıyarak fiyatların normalleşmesini bekleme stratejisi yatıyor.

MALİYETLER AŞIRI YÜKSELEBİLİR

Konsol pazarında rekabetçi fiyatlandırma kritik bir önem taşırken, artan bileşen maliyetleri yeni nesil cihazların fiyatlarını aşırı seviyelere çekme tehlikesi yaratıyor.

Sektör kaynakları, sübvanse edilse bile yeni donanımların önceki nesillere kıyasla çok daha pahalı olabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle AMD Magnus APU işlemcisi nedeniyle halihazırda maliyetli olması beklenen Xbox Next, artan RAM fiyatlarından en çok etkilenecek cihazlar arasında.

Tüm sektör, üreticilerin bu benzeri görülmemiş tedarik ve maliyet sorununu nasıl aşacağını ve oyunculara makul fiyatlı ürünler sunup sunamayacağını merakla bekliyor.