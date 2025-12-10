Nvidia'dan çip kaçakçılarına yeni önlem: Konumlar adım adım takip edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Nvidia, ihracat yasağı bulunan ülkelere yönelik yasa dışı çip sevkiyatının önüne geçmek için radikal bir güvenlik önlemi aldı.

Şirket, geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde işlemcilerin hangi coğrafi konumda aktif olduğunu tespit edebilecek.

GECİKME SÜRESİYLE KONUM TESPİTİ YAPILACAK

Grafik işlem birimlerine entegre edilen bu sistem, Nvidia sunucularıyla kurulan iletişimdeki gecikme sürelerini ölçerek çipin bulunduğu konumu tahmin ediyor.

İsteğe bağlı bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak özellik, ilk etapta şirketin en yeni Blackwell serisi çiplerinde kullanıma sunulacak.

160 MİLYON DOLARLIK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Bu yeni güvenlik hamlesi, Beyaz Saray'ın baskıları ve yakın zamanda ortaya çıkarılan 160 milyon dolarlık dev kaçakçılık şebekesinin hemen ardından geldi.

Soruşturma kayıtlarına göre kaçakçılar, ABD ihracat kısıtlamalarını aşmak için çiplerdeki Nvidia etiketlerini söküp hayali marka isimleri kullanarak ürünleri gizlemeye çalışmıştı.

Konum doğrulama teknolojisi Çinli düzenleyicilerin güvenlik endişelerini artırırken, Nvidia sistemde herhangi bir arka kapı bulunmadığını kesin bir dille reddetti.

Öte yandan Başkan Trump, H200 çiplerinin gelirinin yüzde 25'inin ABD hükümetine aktarılması şartıyla Çin'deki onaylı müşterilere satışına izin vereceğini açıkladı.