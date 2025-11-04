NVIDIA'nın en iyi yapay zeka çipleri ABD dışında satışa sunulmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi NVIDIA'nın en gelişmiş yapay zeka (YZ) yongalarının ABD dışında satışa sunulmayacağını açıkladı.

Bu hamle, Çin'in potansiyel askeri ilerlemeleri ve hızlanan YZ geliştirme yetenekleri konusundaki endişelere dayanıyor.

Trump, CBS'e verdiği bir röportajda, "En gelişmiş yongalara Amerika Birleşik Devletleri dışında kimsenin sahip olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

ÇİP KISITLAMALARI GENİŞLİYOR

Başkan Trump, bu sözlerini Air Force One uçuşu sırasında "(Blackwell) çipini başkalarına vermeyiz." diyerek bir kez daha vurguladı.

Bu karar, yalnızca Çin'in değil, potansiyel olarak diğer ülkelerin de bu yüksek kaliteli yarı iletkenlere erişiminin engellenmesi anlamına gelebilir.

Temmuz ayında Trump yönetimi, ABD'yi Çin'in önünde tutmak amacıyla müttefiklere yapay zeka ihracatını artırmayı amaçlayan yeni bir strateji açıklamıştı.

Hatta NVIDIA, kısa süre önce Güney Kore'ye 260 binden fazla Blackwell YZ çipi teslim etmeyi planladığını duyurmuştu.

Trump'ın Çin'e daha az gelişmiş bir Blackwell yongası sevkiyatına izin verip vermeyeceği konusunda spekülasyonlar vardı.

Trump, CBS röportajında, "NVIDIA ile anlaşmalarına izin vereceğiz, ancak en gelişmiş olanları değil." diyerek bu konuya açıklık getirdi.

Ancak Blackwell yongalarının herhangi bir versiyonunun Çinli şirketlere satılma ihtimali, Çin'in askeri yeteneklerini artırabileceği endişesiyle Washington'daki Çin şahinlerinin eleştirilerine yol açıyordu.

NVIDIA CEO'SU HUANG'IN AÇIKLAMALARI

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pekin'in tutumu nedeniyle şirketin ABD ihracat lisansı başvurusunda bulunmadığını söyledi.

CEO ayrıca, Çin'e erişimin ABD merkezli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin finansmanı için hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.