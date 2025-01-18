Ocak 2025'te piyasaya sürülecek 6 akıllı telefon

Haber Merkezi

Yeni yılın ilk ayında akıllı telefon pazarı, heyecan verici yeni modellerle canlanacak.

Samsung, OnePlus, Realme, Oppo, Poco ve Redmi gibi önde gelen markalar, ocak 2025'te yeni telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen modeller ve özellikleri:

SAMSUNG GALAXY S25 SERİSİ

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S25 serisi, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları olacak.

Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite işlemcilerle güçlendirilecek olan seri, üstün performans ve gelişmiş kamera özellikleri sunacak.

Galaxy S25 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelecek. Samsung, yeni amiral gemilerini satın alanlara ücretsiz Google Gemini Advanced AI sunacak.

ONEPLUS 13R

OnePlus 13R, 7 Ocak 2025'te OnePlus 13 ile birlikte tanıtıldı. OnePlus Ace 5'in yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu söylenen OnePlus 13R, üst düzey orta segment telefonu olarak konumlandırıldı.

Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.000 mAh pil ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç ekran ile geliyor.

REALME 14 PRO

Realme 14 Pro serisi, Realme 14 Pro 5G ve Realme 14 Pro+ 5G modellerini içerecek.

Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, gelişmiş kamera özellikleri ve yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojileriyle dikkat çekecek.

OPPO RENO 13 SERİSİ

Oppo Reno 13 serisi, şık tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Reno 13 5G ve Reno 13 Pro 5G modelleri, MediaTek Dimensity 8350 işlemci, 5.600 mAh pil ve 80W hızlı şarj ile geliyor.

POCO X7 SERİSİ

Poco X7 5G ve Poco X7 Pro 5G modellerinden oluşan Poco X7 serisi, 9 Ocak 2025'te Hindistan'da tanıtıldı ve ardından Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa çıktı.

MediaTek Dimensity işlemciler, yüksek kapasiteli piller ve hızlı şarj desteğiyle gelen seri, uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

REDMI 14C 5G

Redmi 14C, yine geçen hafta tanıtılan akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Redmi 14R'nin yeni bir versiyonu olarak bütçe dostu bir seçenek sunacak. 120Hz yenileme hızına sahip 6.88 inç ekran, 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve 5.160 mAh pil ile geliyor.