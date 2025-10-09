Öğretmenlerin işine yarayan 20 ChatGPT komutu

Son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu hayatın pek çok alanına yerleşen yapay zeka; öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından kullanılmasıyla eğitimdeki yerini de aldı.

Yapay zekanın doğru kullanılması halinde öğrenme süreçlerinin desteklenebileceği, eğitimin gelecekte çok daha farklı bir konuma evrilebileceği düşünülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili destekleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını sınıf içi uygulamalarda etkin kullanabilmesi amacıyla hazırlanan "Yapay Zekâ ve Eğitim: Öğretmenler İçin Uygulamalı Prompt Mühendisliği ve Üretken Araçlarla Yenilikçi Öğrenme Stratejileri" rehberi yayımlandı.

Rehber, öğretmenlere yönelik olarak sadeleştirilmiş bir dilde hazırlanmış olup, yapay zekâya etkili komut (prompt) verme tekniklerini örneklerle açıklıyor.

Ayrıca rehberde farklı ders alanları için geliştirilen özgün prompt örnekleri, uygulamalı akışlar ve eğitimde kullanılabilecek güncel yapay zekâ araçlarına yer veriliyor.

Bu yazımızda, öğretmenler için en kullanışlı ChatGPT komutlarını derledik.

Ders konusunda birçok detayı geliştirebilmek için bu komutları deneyin...

DERS PLANLAMASI İÇİN CHATGPT

ChatGPT, sonsuz web araştırması yapmanıza gerek kalmadan dersleriniz için ilgili içerikleri ve bağlantıları araştırıp toplayabilir

Hangi seviyede (ilkokul, lise, üniversite, yetişkin eğitimi), hangi ders için (matematik, tarih, yabancı dil, fen vb.) ve hangi kazanımlara yönelik bir plan istediğini söylerseniz, uygun bir ders planı elde edebilirsiniz.

Komut: "Yaklaşan (konu) dersim için (konu) konusuyla ilgili bana güvenilir kaynaklar ve bilgiler sağlayın."

Komut: "(Konu) konusunu (sınıf) düzeyindeki öğrencilere öğretmek için bana bir ders planı şablonu veya önerilen bir taslak sağlayabilir misiniz?"

ALIŞTIRMA VE SORU ÖRNEKLERİ

Doğru komutu vererek ChatGPT ile anında çalışma sayfaları ve alıştırmalar oluşturun.

Komut: "Öğrencilerin hayvan adaptasyonları konusundaki anlayışlarını değerlendirmek için bana 10 soru verin."

Komut: "YouTube (veya başka bir video) metnini kopyalayın ve ChatGPT'ye yapıştırın. "Bu metinden 5 çoktan seçmeli/boşluk doldurmalı/açık uçlu soru oluşturun" deyin.

Komut: "Öğrencinin aşağıdaki yeteneklerine dayanarak [buraya yetenekleri ekleyin], öğrencinin üzerinde çalışabileceği 5 spesifik ve ölçülebilir hedef verin."

Komut: "Başlangıç ​​seviyesi cebir öğrenen 3. sınıf öğrencileri için bir dizi pratik problem oluşturun."

SENARYO GELİŞTİRME

ChatGPT, ders planlamasında yaratıcı beyin fırtınası yaparken sana farklı bakış açıları kazandıracak varsayımsal senaryolar üretebilir. Bu senaryolar; öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme ve empati kurma becerisi kazandırmada çok etkili olur.

Komut: "3. sınıf öğrencilerime cümle akıcılığı kavramını öğretmek istiyorum. Derse giriş olarak ne söyleyebilirim?"

Komut: "4. sınıf öğrencilerine uygun su döngüsünü tanıtan 1 saatlik bir ders planı oluşturun."

Komut: "Zar atma ve para toplamayı birleştirerek 1 dolara eşit olan bir çocuk oyununun kurallarını geliştirin."

OKUMA LİSTESİ OLUŞTURMA

ChatGPT ders planlamasında ya da bireysel öğrenme sürecinde kapsamlı okuma listeleri çıkarabilir. Bu listeler, öğrencinin seviyesine, dersin kazanımlarına ve öğrenme hedeflerine göre uyarlanabilir.

Komut: (Sınıf) düzeyindeki öğrencilerime daha fazla okuma için önerebileceğim (konu) ile ilgili bazı kitaplar ve makaleler önerin."

TEST VE YARIŞMALAR

ChatGPT anında testler ve bilgi yarışmaları oluşturabilir. Böylece, sınıfta interaktif bir öğrenme geliştirilebilir. Bu süreç, öğrencilerin daha iyi anlamalarına vesile olur.

Komut: (Sınıf seviyesi) öğrencileri için (konu) hakkında bazı sınav soruları önerin."

Öğrencilerinizin, sınıf içi bir oyun veya yarışmada oyun arkadaşı olarak ChatGPT ile etkileşime girmesini sağlayın.

Sanal bir tartışma rakibi veya partneri olarak ChatGPT kullanın.

Komut: (Konu) hakkında benimle bir tartışmaya gir. Tartışmanın tarafını sunun ve yapıcı bir tartışma yapalım!"

ETKİLEŞİMLİ DERS İÇİN KOMUTLAR

ChatGPT ile etkileşimli hikaye anlatımına kolayca katılın.

Komut: "Birlikte bir hikaye yaratalım! Bir açılış cümlesiyle başla, ben de sonuçlarıyla karşılık vereyim. Hikayeyi sırayla devam ettirebiliriz."

ChatGPT , rol yapma senaryolarını kolaylaştırabilir. Hatta edebiyattan tarihi bir figürün veya kurgusal bir karakterin rolünü bile üstlenebilir.

Komut: "Sherlock Holmes gibi davran ve davaları çözmek için benimle işbirliği yap."

Öğretmenler, dünyanın farklı yerlerindeki sınıflarla bağlantı kurabilir ve ChatGPT'yi kültürlerarası değişimler için bir aracı olarak kullanabilirler.

Komut: "(Ülke) için geleneksel gelenekler veya kutlamalar nelerdir? Yyaygın selamlaşmalar veya jestler nelerdir?"

ÖDEV ASİSTANI:

Komut: "Bu, öğrencilerim için bir ödev: (ödev konusu). Ödeve başlamaları için bazı ipuçları ve ilgili kaynaklar sağlayabilir misiniz?"

Komut: "Öğrencilerim (konu) hakkında bir makale yazacaklar. Makaleye başlamalarına yardımcı olmak için güvenilir kaynak bulmalarına ve (konu) hakkında farklı bakış açıları sunmalarına yardımcı olabilir misiniz?"

Komut: (Sınıf) seviyesindeki öğrencilerimin (konu ve ders) konusunda yaklaşan bir sınavı var. Derste işlediğimiz konuların (öğrettiğimiz konular) dahil) bir çalışma kılavuzu ve özetini oluşturabilir misiniz?"

DEĞERLENDİRMELER

ChatGPT'yi kullanarak değerlendirmeleri tamamlayabilirsiniz. Eğer doğru komutları verirseniz çok detaylı geri bildirim sağlayabilir .

Komut: (sınıf seviyesi) ve (ders) sınıfı için kriterlerin ve performans seviyelerinin ayrıntılı bir taslağını içeren bir notlandırma ölçütü oluşturun."

Komut: "Birkaç öğrenci ödevinin yazım tarzında bazı benzerlikler fark ettim. Aşağıdaki iki ödev için blok alıntı yaparak harici kaynaklarla eşleşmeler sağlayarak kaynağı veya olası intihalleri belirlememe yardımcı olabilir misiniz?"