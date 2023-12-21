Okyanus kralları: Dünyanın en büyük 10 savaş gemisi ve özellikleri Dünyanın en büyük 10 savaş gemisini keşfediyoruz. Bu deniz canavarlarının askeri gücü ve teknolojik harikaları hakkındaki bilgiler haberimizde.

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Deniz savaşı her zaman küresel askeri stratejilerin kritik bir yönü olmuştur. Ülkeler, tarih boyunca etkileyici savaş gemileri aracılığıyla hakimiyet kurmaya çalışmışlardır.

Uçak gemilerinden amfibi saldırı gemilerine kadar bu gemiler, insan mühendisliğinin büyüklüğünü sergiliyor.

Özellikle uçak gemileri, deniz gücü projeksiyonu ve stratejik etkileşim açısından büyük öneme sahiptirler.

Bu tür gemiler, büyük bir taşıma kapasitesine, hava gücüne ve diğer savaş sistemlerine ev sahipliği yapma yeteneğine sahiptir.

Bu haberimizde, dünyanın şu anda hizmette olan en büyük 10 savaş gemisine daha yakından bakıyoruz.

1. USS Gerald R. Ford (Amerika Birleşik Devletleri)

2017 yılında hizmete giren USS Gerald R. Ford, dünyanın en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu gemi, donanma yetenekleri ve teknolojisinde önemli bir sıçramayı temsil eden Ford sınıfı uçak gemilerine liderlik ediyor.

USS Gerald R. Ford, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları (İHA'lar) da dahil olmak üzere çok çeşitli uçaklara ev sahipliği yapıyor.

Nükleer enerjiyle çalışan savaş gemisi, uçakları fırlatmak için geleneksel buharlı mancınıklar yerine Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) kullanıyor.

Tür: Uçak Gemisi

Uzunluk: 333 m

Ağırlık: Yaklaşık 100.000 ton (tam yük)

Hız: 30 knot (56 km/saat)

Hizmet ömrü: 50 yıl

Mürettebat: Yaklaşık 2600

Taşınan uçak: 75+

2. Nimitz Sınıfı Uçak Gemileri (Amerika Birleşik Devletleri)

Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın temel taşı olan Nimitz sınıfı uçak gemileri, uzun süredir deniz gücünün simgesi olarak tanım.

Adını İkinci Dünya Savaşı Pasifik Filosu komutanı Amiral Chester W. Nimitz'den alan Nimitz sınıfı uçak gemileri, lider gemileri USS Nimitz'in Mayıs 1975'te denize indirilmesinden bu yana dikkate değer bir kökene sahip oldu

Ocak 2009'da hizmete giren son gemi USS George HW Bush olmak üzere on taşıyıcı inşa edildi.

Tür: Uçak Gemisi

Uzunluk: 333 m

Ağırlık: 100.000-106.300 ton (tam yük)

Hız: 30+ deniz mili (56 km/saat)

Hizmet ömrü: 50 yıl

Mürettebat: 5000-5200

Taşınan uçak: 85-90 sabit kanat ve helikopter

3. Amiral Kuznetsov (Rusya)

Rus Donanmasının amiral gemisi Amiral Kuznetsov, benzersiz bir uçak gemisidir. 1985 yılında suya indirilen bu gemi 1000 feet'in üzerinde bir alana yayılıyor ve esas olarak savaş uçakları ve helikopterlerden oluşan bir karışımı kullanıyor.

Önemli modernizasyon çabalarına rağmen, gemi gelecekte yerini daha gelişmiş bir taşıyıcıya bırakacak.

Tür: Uçak gemisi

Uzunluk: 1000 ft 8 inç (305 m)

Ağırlık: 58.600 ton (tam yük)

Hız: 29 knot (54 km/saat)

Mürettebat: 1600 civarında

Taşınan uçak sayısı: 24

4. CNS Fujian (Çin)

CNS Fujian, şimdiye kadar inşa ettiği en büyük uçak gemisidir ve ülkenin deniz modernizasyon çabalarında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

İlginçtir ki uçak gemisi, adını Tayvan'ın dar bir boğazının hemen karşısındaki Fujian Eyaletinden alıyor.

Çin'in en büyük savaş gemisi CNS Fujian, 17 Haziran 2022'de denize indirildi. Yerli bir tasarıma sahip olan gemi, USS Gerald Ford'a benzer şekilde gelişmiş bir elektromanyetik uçak fırlatma sistemi içeriyor.

Tür: Uçak Gemisi

Uzunluk: 984,3 ft (300,01 m)

Ağırlık: 80.000 ton (tam yük)

Hız: 28+ deniz mili (51,9 km/sa)

Mürettebat: yaklaşık 3000

Taşınan uçak: 35+

5. HMS Kraliçe Elizabeth (Birleşik Krallık)

Kraliyet Donanmasının gururu olan HMS Queen Elizabeth, yaklaşık 932 feet uzunluğa sahip bir uçak gemisidir. 2014 yılında denize indirilen bu devasa gemi, yaklaşık 70.600 ton ağırlığa sahip ve çeşitli F-35B Lightning II savaş uçakları taşıyor.

Tür: Süper Uçak Gemisi

Uzunluk: 932 ft (284 m)

Ağırlık: 65.000 ton

Hız: 25+ deniz mili (46 km/saat)

Mürettebat: yaklaşık 700

Taşınan uçak: 65+

6. Charles de Gaulle (Fransa)

Fransız Donanması'nın amiral gemisi Charles de Gaulle, yaklaşık 258 metre uzunluğunda nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisidir.

Yaklaşık 42.500 tonluk ağırlığa sahip olan bu gemi, üzerinde bulunan Rafale ve Super Étendard savaş uçakları aracılığıyla gücünü yansıtıyor.

Tür: uçak gemisi

Uzunluk: 858 ft (261,5 m)

Ağırlık: 42.500 ton (tam yük)

Hız: 27 deniz mili (50 km/saat)

Mürettebat: yaklaşık 1.350

Taşınan uçak: 30-40

7. Izumo sınıfı gemiler (Japonya)

Başlangıçta helikopter destroyerleri olarak tasarlanan Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin Izumo sınıfı gemileri, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 813 feet uzunluğa ve yaklaşık 27.000 ton ağırlığa sahip olan bu gemiler, hem saldırı hem de savunma yetenekleriyle öne çıkıyor.

Tür: Yok Edici

Uzunluk: 813 ft 8 inç (248 m)

Ağırlık: 27.000 ton (tam yük)

Hız: 30 knot (56 km/saat)

Mürettebat: 1000 civarında

Taşınan uçak: Maksimum 28

8. Cavour (İtalya)

İtalyan Donanmasının amiral gemisi olan Cavour, İtalya'nın deniz savunmasına olan bağlılığını temsil ediyor.

850 feet uzunluğa ve yaklaşık 35.000 ton ağırlığa sahip olan Cavour, sabit kanatlı uçak yeteneklerini helikopter operasyonlarıyla birleştiren benzersiz bir tasarıma sahip bir uçak gemisidir.

Gemi, İtalya'nın deniz güvenliği ve uluslararası konuşlandırmaları için hayati bir varlık olarak hizmet ediyor.

Tür: Uçak Gemisi

Uzunluk: 800 ft 6 inç (244 m)

Hacim: 30.000 metrik ton (tam yük)

Hız: 29+ deniz mili (54 km/saat)

Taşınan uçak: 20-30

9. Juan Carlos I (İspanya)

Çok amaçlı bir amfibi saldırı gemisi olan Juan Carlos I, İspanyol donanmasına ayrıcalıklı bir şekilde hizmet ediyor.

Yaklaşık 752 feet uzunluğa sahip olan bu gemi, güç aktarımı, insani yardım ve amfibi operasyonlar dahil olmak üzere çeşitli görevleri yürütme esnekliği sunuyor.

Tip: Uçak Gemisi

Uzunluk: 757 ft 3 inç (230-82 m)

Ağırlık: 26.000 ton

Hız: 21 deniz mili (39 km/saat)

Taşınan uçak: Maksimum 30

10. Dokdo sınıfı (Güney Kore)

Güney Kore'nin savaş gemisi olan Dokdo sınıfı amfibi saldırı gemileri, ülkenin deniz cephaneliğine yapılan en önemli katkılardan bir tanesidir.

653 feet'i aşan uzunluğa ve 19.500 tonun üzerinde ağırlığa sahip olan bu gemiler, amfibi operasyonlar için helikopterleri, zırhlı araçları ve birlikleri barındırabilir.

Tür: İniş platformu helikopteri

Uzunluk: 653 ft (199 m)

Ağırlık: 19.500 ton (tam yük)

Hız: 23 deniz mili (43 km/saat)

Mürettebat: yaklaşık 350

Taşınan uçak: 15'e kadar helikopter

BONUS: TCG ANADOLU (Türkiye)

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

231 metre uzunluğundaki savaş gemisinin tasarımında, İspanyol askeri gemisi Juan Carlos I esas alındı.

Burun kısmında yer alan 12 derecelik fırlatma rampası (ski-jump), kısa mesafede kalkış özelliğine sahip uçaklar ile geminin bir uçak gemisine dönüşebilmesine olanak sağlıyor.