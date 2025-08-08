OLED ekranlı MacBook Pro, 2026'da geliyor

Teknoloji devi Apple, dizüstü bilgisayar serisinde büyük bir ekran devrimi yapmaya hazırlanıyor.

Kore'den gelen yeni bir rapora göre, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modelleri 2026 yılının sonlarında kullanıcılarla buluşacak.

SAMSUNG TEK TEDARİKÇİ OLACAK

Yeni MacBook Pro modelleri için OLED panellerin tek tedarikçisi Samsung Display olacak.

Samsung'un yeni nesil üretim hatlarına yaptığı yoğun yatırım sayesinde, Apple'ın talebini rahatlıkla karşılayabileceği belirtiliyor.

DAHA İNCE TASARIM VE YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Mini-LED'den OLED teknolojisine geçiş, daha parlak ekranlar, daha yüksek kontrast ve daha iyi güç verimliliği gibi avantajlar sunacak.

Bu ekran yükseltmesinin, 2021'den bu yana yapılacak ilk büyük MacBook Pro tasarım yeniliğiyle gelmesi ve cihazın çok daha ince bir yapıya kavuşması bekleniyor.