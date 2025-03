Haberler



Teknoloji



One UI 7.0'ın gecikmesi Samsung kullanıcıları için iyi bir haber olabilir

One UI 7.0'ın gecikmesi Samsung kullanıcıları için iyi bir haber olabilir Samsung kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme yaşandı! One UI 7.0 güncellemesinin gecikmesi, aslında One UI 8.0'ın çok daha erken gelmesine zemin hazırlıyor.