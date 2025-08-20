One UI 8 Beta, eylülde 9 Samsung modeline daha gelecek

Samsung, Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8 için başlattığı beta test programını genişletmeye devam ediyor.

Galaxy S25 ve S24 serilerinin ardından, eylül ayında 9 popüler model daha beta programına dahil edilecek.

GALAXY S23 VE KATLANABİLİR MODELLER LİSTEDE

Açıklanan yeni listeye göre, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modelleri önümüzdeki ay One UI 8 beta güncellemesini alacak.

Ayrıca bir önceki nesil katlanabilir telefonlar olan Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 de beta programına katılıyor.

ORTA SEGMENT DE UNUTULMADI

Samsung, beta programına orta segmentin popüler üyeleri olan Galaxy A55, A54, A36 ve A35 modellerini de ekledi.

Beta programına katılmak için uyumlu bir cihaza sahip olmanın yanı sıra, şimdilik Kore, ABD, İngiltere veya Hindistan'da yaşamak gerekiyor.

Kullanıcıların, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programı duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.