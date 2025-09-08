One UI 8 takvimi belli oldu: Hangi telefonlar ne zaman güncelleme alacak

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8 kararlı sürümünün hangi cihazlara ne zaman geleceğini gösteren resmi güncelleme takvimi ortaya çıktı.

Yeni çıkan Galaxy Z Fold 7 ve S25 FE gibi cihazlar zaten bu sürümle gelirken, eski amiral gemileri için bekleyiş bu ay başlıyor.

İLK GÜNCELLEME 18 EYLÜL'DE S25 SERİSİNE

Güncelleme takvimine göre, One UI 8 dağıtımı ilk olarak 18 Eylül'de Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerine gelecek.

Sadece bir hafta sonra, 25 Eylül'de ise Galaxy S24 serisi, S24 FE ve S25 Edge modelleri de güncellemeyi alacak.

S23 VE S22 KULLANICILARI EKİM AYINI BEKLEYECEK

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra kullanıcıları, 2 Ekim'de yeni sürüme kavuşacak. 6 Ekim'de ise Galaxy S22 serisi için One UI 8 güncellemesi dağıtılmaya başlanacak.

KATLANABİLİR TELEFONLAR VE TABLETLER

Eski nesil katlanabilir telefon sahiplerinden Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 kullanıcıları 13 Ekim'i, Z Fold 4 ve Z Flip 4 kullanıcıları ise 16 Ekim'i bekleyecek.

Galaxy Tab S10, Tab S9 ve Tab S8 serisi tabletlerin yanı sıra Galaxy Watch serileri ve A serisi birçok telefon da Ekim ve Kasım ayları boyunca One UI 8 güncellemesini alacak.

ONEUI 8 GÜNCELLEME TAKVİMİ

18 Eylül 2025: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

25 Eylül 2025: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, S25 Edge, Galaxy A36 5G, A56 5G

1 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G), Watch FE, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic

2 Ekim 2025: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy A26 5G, A17 5G, Fold 6, Flip 6

6 Ekim 2025: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A16 5G, Galaxy A35 5G

9 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Galaxy Tab S10 FE 5G, Tab S10 FE Plus 5G

13 Ekim 2025: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A55 5G, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus

16 Ekim 2025: Galaxy S21 FE 5G, Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, A25 5G, Tab Active5 5G

20 Ekim 2025: Galaxy M34 5G

23 Ekim 2025: Galaxy A73 5G, Galaxy A06, Galaxy M15 5G, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite

30 Ekim 2025: Galaxy A53 5G, A33 5G, A34 5G

3 Kasım 2025: Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 4

5 Kasım 2025: Galaxy Tab A9

7 Kasım 2025: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G

10 Kasım 2025: Galaxy XCover 7 Pro