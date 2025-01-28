OnePlus 12R, mobil sinyal veya internet bağlantısı olmadan arama desteğine kavuştu

Haber Merkezi

OnePlus, 12R modeli için yeni bir OxygenOS güncellemesi yayınladı. BeaconLink uygulamasını, sistem iyileştirmelerini ve iOS cihazlar için Dokunarak Paylaş özelliğini getiren bu güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

BEACONLİNK İLE İNTERNETSİZ ARAMA

BeaconLink, internet veya mobil bağlantı olmadan yakındaki kişilerle arama yapmanızı sağlayan bir uygulama.

Yaklaşık 500 metre menzile sahip olan BeaconLink, acil durumlarda veya internet erişiminin olmadığı bölgelerde hayati önem taşıyabilir.

DOKUNARAK PAYLAŞ

iOS cihazlar için Dokunarak Paylaş özelliği de yeni güncellemeyle birlikte geliyor. Fotoğraf ve dosyaları tek bir dokunuşla iOS cihazlarla paylaşmanızı sağlayan bu özellik, kullanım kolaylığı sunuyor.

OxygenOS 15.0.0.500 güncellemesi, Ocak 2025 Android güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Güncelleme, IN, EU, Global ve NA modelleri için kademeli olarak yayınlanıyor. Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeyi kontrol edebilir ve indirebilirsiniz.