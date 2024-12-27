OnePlus Ace 5 Çin'de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu Ace 5'i Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Bu modelin küresel versiyonu olan OnePlus 13R, 7 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle karşımıza çıkacak.
ONEPLUS ACE 5 VE 13R'NİN ÖZELLİKLERİ
OnePlus Ace 5 ve 13R, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama, 50 MP ana kamera ve 80W hızlı şarjlı 6.415 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor. 13R, IP65 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla da dikkat çekiyor.
OnePlus Ace 5 ve 13R, ince çerçevelere ve metal bir kasaya sahip. Ace 5'in ön yüzünde ortalanmış bir delikli kamera bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor.
KAMERA
OnePlus Ace 5 ve 13R, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.
OnePlus Ace 5 ve 13R, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile çalışıyor.
FİYAT
OnePlus Ace 5, Çin'de 315 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. OnePlus 13R'nin fiyatının ise 500 dolar civarında olması bekleniyor.
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