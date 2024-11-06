OnePlus Ace 5 Pro, en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Elite telefonu olacak

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OnePlus, Çin'de Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip en uygun fiyatlı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Realme GT 7 Pro'nun 505 dolarlık fiyatıyla elinde tuttuğu rekoru kırmaya hazırlanan OnePlus Ace 5 Pro, yaklaşık 465 dolarlık fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekecek.

OnePlus Ace 5 Pro, güçlü işlemcisinin yanı sıra etkileyici kamera özellikleriyle de öne çıkacak.

Sızdırılan bilgilere göre, 50 megapiksel Sony IMX906 ana kamera ve 50 megapiksel Samsung JN1 telefoto kameradan oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak.

ONEPLUS ACE 5'İN TÜM ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

OnePlus Ace 5 ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle donatılacak. 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecek olan telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla performans konusunda beklentileri karşılayacak.

6.000 mAh'den fazla kapasiteye sahip bataryası ve 100W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkanı sunacak olan Ace 5, 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuyla da dikkat çekiyor.

KASIM VEYA ARALIK AYINDA TANITILMASI BEKLENİYOR

OnePlus Ace 5 serisinin Çin'de kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Ace 5 Pro modelinin Çin pazarına özel kalması beklenirken, Ace 5'in OnePlus 13R olarak küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.