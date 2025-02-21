OnePlus akıllı telefon sektöründeki en büyük pili geliştiriyor

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Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre, OnePlus ve Oppo, 8.000 mAh kapasiteli gelişmiş bir silikon-karbon pil geliştiriyor.

Bu pil, şu anda akıllı telefonlarda kullanılan en büyük batarya olacak.

8.000 MAH PİLİN AVANTAJLARI

8.000 mAh'lik pil, daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj imkanı sunacak. 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle uyumlu olacak pil, kısa sürede şarj edilebilecek.

SİLİKON-KARBON TEKNOLOJİSİ

Yeni pil, silikon-karbon teknolojisiyle üretiliyor. Bu teknoloji, geleneksel lityum-iyon pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Silikon, grafitten 10 kat daha fazla lityum iyon depolayabiliyor.

ONEPLUS'IN PİL ÖMRÜ ODAĞI

OnePlus, pil ömrü konusunda kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmış bir şirket. Telefonlarında pil sağlığını optimize eden ve performansını izleyen çeşitli özellikler sunuyor.

Ayrıca, amiral gemisi telefonlarında büyük bataryalar kullanıyor. Örneğin, OnePlus 13 modelinde 6.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

YENİ PİLİN ÇIKIŞ TARİHİ

OnePlus'ın 8.000 mAh'lik yeni pil teknolojisini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor.