OnePlus, ikonik uyarı kaydırıcısını bir yapay zeka düğmesiyle değiştiriyor

OnePlus, cihazları için iddialı bir yapay zeka (AI) stratejisi duyurdu ve bu kapsamda "Plus Key" adlı yeni bir fiziksel düğmeyi sergiledi.

Geleneksel uyarı kaydırıcısının yerini alacak olan bu düğme, kamerayı başlatmak veya çevirileri başlatmak gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmek için özelleştirilebilecek.

Ayrıca, ekranda görüntülenen bilgileri yakalayıp geri çağırabilen AI Plus Mind adlı yeni bir özelliği de etkinleştiriyor.

AI PLUS MIND: BİLGİ YAKALAMA İÇİN YENİ BİR ÖZELLİK

AI Plus Mind özelliğini, Artı Tuşuna basarak veya ekranda üç parmakla yukarı kaydırarak aktif hale getirebiliyorsunuz.

Ekrandaki ilgili içerikleri, kullanıcıların doğal dil sorgularını kullanarak kaydedilmiş bilgilere göz atabilecekleri ve bunları arayabilecekleri özel bir Zihin Alanına akıllıca kaydediyor.

Bu özellik, hem görsellerle hem de metinlerle çalıştığı için programlar, etkinlik detayları, rezervasyonlar veya listelemeler gibi önemli ayrıntıları yakalamak için çok yönlü bir araç haline geliyor.

ONEPLUS 13'LERDE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Plus Key ve AI Plus Mind, Asya'da OnePlus 13s'te ilk kez yer alacak. Şirket, AI Plus Mind'ı bir yazılım güncellemesiyle OnePlus 13 serisindeki diğer cihazlara da sunmayı planlıyor.

Şirketin tasarım felsefesinde büyük bir değişime işaret eden bu yeni fiziksel tuş, gelecekteki tüm OnePlus telefonlarında da yer alacak.

OnePlus, bu özelliklerin yanı sıra, kullanıcıların popüler mesajlaşma/video/çevrimiçi toplantı uygulamaları içinde doğrudan aramaları/toplantıları kaydetmesine, özetlemesine ve çevirmesine olanak tanıyan AI VoiceScribe gibi bir dizi başka araç üzerinde de çalışıyor.