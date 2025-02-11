OnePlus Watch 3 duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

Haber Merkezi

Akıllı saat pazarında iddialı bir konuma sahip olan OnePlus, yeni modeliyle çıtayı daha da yükseltiyor. OnePlus Watch 3, özellikle pil ömrü konusunda rakiplerine fark atacak gibi görünüyor.

Şirket, yaptığı açıklamada, Watch 3'ün tek şarjla 5 güne kadar veya 120 saate kadar kullanılabileceğini müjdeledi. Bu, bir önceki model olan Watch 2'ye göre önemli bir iyileştirme anlamına geliyor.

PİL ÖMRÜYLE SINIRLARI ZORLUYOR

OnePlus Watch 3'ün bu etkileyici pil ömrü, Wear OS ve özel bir işletim sisteminin bir arada kullanılmasıyla mümkün oluyor.

Cihaz, enerji tasarruflu görevler için yeni bir BES2800 MCU kullanırken, performans gerektiren durumlar için Snapdragon W5 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca, pil kapasitesi de 500mAh'den 631mAh'ye çıkarılmış durumda.

ŞIK TASARIM VE FONKSİYONELLİK BİR ARADA

"Zümrüt" ve "Obsidyen" renkleriyle sunulan OnePlus Watch 3, şık ve zarif bir tasarıma sahip.

Döner kurma kolu, kullanıcı arayüzünde gezinmeyi kolaylaştırırken, titanyum alaşımlı çerçeve ve paslanmaz çelik kasa dayanıklılığı ve zarafeti bir araya getiriyor.

SAĞLIK TAKİBİ VE DİĞER ÖZELLİKLER

OnePlus Watch 3'ün sağlık takibi özelliklerinde de geliştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Özellikle uyku takibi teknolojisinin doğruluğunun artırıldığı vurgulanıyor. Ancak diğer sağlık özellikleri ve işlevsellik hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

FİYAT VE PİYASAYA ÇIKIŞ

OnePlus Watch 3'ün fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, önceki modelin fiyatı göz önüne alındığında, yeni modelin de benzer bir fiyat aralığında olması bekleniyor.

Watch 3, 18 Şubat'ta ABD, Kanada ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.