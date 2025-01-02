OnePlus Watch 3 gelişmiş sağlık özellikleriyle geliyor

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OnePlus, yeni akıllı saati Watch 3'ü geliştirmeye devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre, Watch 3 birçok yeni sağlık özelliğiyle donatılacak.

EKG VE VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ

OnePlus Watch 3, EKG ve vücut sıcaklığı ölçümü gibi gelişmiş sağlık özellikleriyle gelecek. Bu özellikler, kullanıcıların sağlıklarını daha yakından takip etmelerine olanak tanıyacak.

Watch 3, ayrıca 60 saniyelik bir sağlık kontrolü özelliği de sunacak. Bu özellik, kalp sağlığı, damar esnekliği ve uyku düzeni gibi önemli sağlık verilerini hızlıca analiz edebilecek.

YENİ OHEALTH UYGULAMASI

OnePlus, OHealth uygulamasını da güncelledi. Yeni sürüm, EKG ve vücut sıcaklığı ölçümü gibi Watch 3'ün yeni sağlık özelliklerini destekliyor.

OnePlus Watch 3'ün diğer özellikleri arasında Snapdragon W5 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama ve 500 mAh'den büyük bir batarya yer alıyor.