Türk Telekom "Hoşgeldin 5G" kampanyası: 50 GB hediye internet nasıl alınır

Türkiye, resmen 5G'ye geçti.

Türk Telekom 5G'nin sunduğu "ultra düşük gecikme", "yüksek hız" ve "eş zamanlı bağlantı" özelliklerinden faydalanarak hologram teknolojisi sayesinde merhum sanatçı Müslüm Gürses'i sahneye taşıdı.

Türk Telekom, mevcut kullanıcılarına hediye 50 GB internet dağıtıyor.

50 GB İNTERNET HEDİYESİ NASIL ALINIR

Hediye 50 GB internetinizi almanız için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Adım #1: Türk Telekom uygulamasını telefonunuza indirin.

Adım #2: Uygulamanın alt kısmından Mağaza sekmesine girin.

Adım #3: Paketler seçeneğine tıklayın.

Adım #4: Karşınıza çıkan '5G Hediye 50 GB' paketine girin.

Adım #5: Sözleşmeyi onaylayıp paketi ücretsiz bir şekilde alın.