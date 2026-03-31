Apple satışlardan memnun: MacBook Neo üretimi 10 milyon adede çıkacak

Apple'ın 11 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürdüğü yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, tüketicilerden benzeri görülmemiş bir ilgi görerek kısa sürede stokları tüketti.

Şirketin en uygun fiyatlı modeli olarak öne çıkan bu cihaz, özellikle eğitim kurumları ve bütçe dostu bilgisayar arayan kullanıcılar tarafından büyük bir taleple karşılandı.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Eğitim kurumları için 499 dolar, standart müşteriler için ise 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 13 inçlik bilgisayar, gücünü yeni nesil A18 Pro çipinden alıyor. Cihazın ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 37 bin 999 TL.

Sessiz çalışan fansız tasarımı, Liquid Retina ekranı ve 16 saate varan pil ömrüyle dikkat çeken model; gümüş, pembe, çivit mavisi ve turunçgil renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.

Tedarik zinciri uzmanlarına göre Apple, başlangıçta 5 milyon adet olarak planladığı üretim siparişini yoğun talep karşısında doğrudan 10 milyon adede çıkardı.

Yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle ABD'deki çevrimiçi mağazada teslimat süreleri iki ila üç haftayı bulurken, Japonya pazarında ise kullanıcıların bir ila iki hafta beklemesi gerekiyor.

RAKİPLERE KARŞI BÜYÜK AVANTAJ

Özellikle Avrupa ve ABD pazarında pembe renk varyantıyla çok satan cihaz, Windows PC ve Google Chromebook kullanıcılarını kendi ekosistemine çekerek pazar payını genişletiyor.

ASUS gibi rakiplerin artan maliyetler nedeniyle fiyatlarına yüzde 30'a varan oranda zam yapmaya hazırlandığı bir dönemde, Apple'ın istikrarlı fiyat stratejisi MacBook Neo'ya ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor.