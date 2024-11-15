OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi modelleri Ace 5 ve Ace 5 Pro aralıkta satışa çıkacak

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OnePlus, yeni amiral gemisi telefonları Ace 5 ve Ace 5 Pro'yu aralık ayında Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, her iki telefon da birçok ortak özelliğe sahip olacak.

ORTAK ÖZELLİKLER

Hem Ace 5 hem de Ace 5 Pro, 1.5K çözünürlüklü ekranlar, optik parmak izi sensörleri, 100W kablolu şarj desteği ve metal çerçeveler gibi özelliklerle gelecek. Batarya kapasitesinin ise 6.200-6.300 mAh civarında olması bekleniyor.

İki telefon arasındaki en büyük farklardan biri, kullandıkları işlemci olacak. Ace 5'in Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenirken, Ace 5 Pro'nun Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanacağı söyleniyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera tarafında da bazı farklılıklar olabilir. Ace 5'in 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel kameraya sahip olması bekleniyor.

Ace 5 Pro'nun ise periskop telefoto kamera da dahil olmak üzere daha gelişmiş bir kamera kurulumu sunması muhtemel.

Ace 5 ve Ace 5 Pro'nun yalnızca Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak OnePlus'ın, bu telefonları daha sonra farklı isimler altında ve bazı değişikliklerle küresel pazarda da sunması olası.

Önceki modellere bakıldığında Ace 5/Pro'nun, küresel olarak OnePlus 13R olarak piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.