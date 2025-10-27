OpenAI CEO'su Sam Altman, Elon Musk'a rakip oluyor: İşte yeni Neuralink projesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Merge Labs adıyla teknoloji dünyasında yeni bir girişim başlattı.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu beyin-bilgisayar arayüzü (BCI), insanların düşünceleriyle cihazları kontrol etmesini hedefliyor.

AMELİYATSIZ TEKNOLOJİ

Merge Labs'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik, teknolojinin invaziv olmaması.

Sistem, beyin ameliyatı veya implant gerektirmeden, ultrason ve gen terapisi yöntemlerini kullanacak.

Bu teknoloji, Caltech'ten Mikhail Shapiro'nun genetik olarak değiştirilmiş nöronların ultrasona yanıt verebileceğini keşfeden araştırmalarına dayanıyor.

Bu sayede beyin aktivitesi, implantlar yerine ses dalgaları aracılığıyla güvenli bir şekilde okunabilecek.

250 MİLYON DOLARLIK HEDEF

Ekipte sinir teknolojisi uzmanları Alex Blania ve Shapiro da yer alıyor. OpenAI'nin girişim fonundan destek alan Merge Labs, 250 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

ELON MUSK'IN NEURALİNK'İNE RAKİP

Merge Labs'ın müdahalesiz yaklaşımı, Neuralink gibi invaziv beyin implantları kullanan rakiplerinin aksine, zihin kontrollü teknolojiyi çok daha güvenli ve erişilebilir kılabilir.

Ancak sistemin yaygınlaşması için implant tabanlı sistemlerin hassasiyetine ulaşması gerekecek.