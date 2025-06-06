OpenAI CEO'su Sam Altman: Yapay zeka 2026'da iş sorunlarınızı çözmeye başlayacak

Haber Merkezi

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın yetenekleri konusunda iddialı bir öngörüde bulundu.

Altman'a göre, yapay zeka gelecek yıldan itibaren karmaşık ve önemli iş sorunlarını çözme kapasitesine ulaşacak ve bu alanda önemli bir dönüm noktası yaşanacak.

GELECEK YIL İÇİN "NEFES KESİCİ" ÖNGÖRÜ

Snowflake Zirvesi 2025'te konuşan Sam Altman, OpenAI'nin gelecek yapay zeka modellerinin "oldukça nefes kesici" olacağını ve her alanda önemli iyileştirmeler sunacağını söyledi.

Altman, "Gelecek yıl, 'İşletmemde çok önemli bir sorun var, bunu çöz' diyebileceğiniz bir noktaya geleceğiz." dedi.

Bu öngörü, yapay zeka teknolojisinin sadece görev otomasyonundan çıkıp, stratejik iş problemlerini çözebilen bir araca dönüşeceğinin sinyalini veriyor. Altman'a göre bu, iş dünyası için önemli bir değişim olacak.

Altman, yeni nesil yapay zeka modellerinin, insanların tek başlarına çözemeyecekleri karmaşık zorlukların üstesinden gelebileceğini belirtti. Bu yetenek, işletmelerin sorun çözme ve karar alma süreçlerini kökten değiştirebilir.

Bu teknolojiyi benimseyen şirketlerin, yapay zeka sistemlerinden "en kritik projelerini yeniden düşünmelerini ve yapmalarını" isteyebileceği bir geleceğe hazır olacaklarını söyledi. Örnek olarak tasarımlarını geliştirebilecek bir çip tasarım şirketini gösterdi.

İŞ GÜCÜNE ENTEGRASYON BAŞLADI

Altman, yapay zekalı ajanların artık kıdemsiz çalışanlar gibi çalışmaya başladığına dikkat çekti.

Bu gelişmeler, yapay zeka teknolojisinin tekrarlayan görevleri üstlenerek iş gücüne nasıl entegre olduğunu ve insan çalışanların daha karmaşık sorumluluklar için serbest kaldığını gösteriyor. Bu trendin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.