OpenAI, ChatGPT destekli tarayıcısı Atlas'ı yayınladı

OpenAI, aylardır dedikoduları dönen yapay zeka tabanlı web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmi olarak duyurdu.

Tarayıcı, macOS için indirilebilir durumda olup, kullanıcıların web'de gezinirken ChatGPT'yi doğrudan bir kenar çubuğundan kullanmasına olanak tanıyor.

"ASK CHATGPT" İLE ANINDA ÖZETLİYOR

Atlas, ekranın sağ tarafında yer alan yapay zekâ paneli sayesinde gezilen sitelerin içeriğini özetliyor ve verileri analiz edebiliyor.

Kullanıcılar, uzun makaleleri saniyeler içinde özetleyebiliyor veya karmaşık sayfa içeriklerini sohbet diliyle sadeleştirebiliyor.

AGENT MODE İLE GÖREVLER OTOMATİKLEŞİYOR

Yeni “Agent Mode”, kullanıcıların çevrimiçi form doldurmasına, rezervasyon yapmasına veya belgeleri düzenlemesine yardımcı oluyor.

ChatGPT Atlas, ziyaret ettiğiniz siteleri ve tercihlerinizi hatırlayabilen kişisel bir hafıza özelliğine de sahip.

GİZLİLİK KONTROLLERİ

OpenAI, tarayıcının gizlilik odaklı olduğunu ve kullanıcıların hangi sitelerin yapay zeka tarafından görülebileceğini kontrol edebileceğini belirtiyor.

Tüm geçmiş veriler tek dokunuşla silinebilirken, sekme yönetimi ve gizli mod gibi klasik özellikler de korunuyor.

Şu anda yalnızca macOS’ta bulunan ChatGPT Atlas'ın kısa süre içinde Windows, iOS ve Android sürümlerinin de yayınlanacağı doğrulandı.

OpenAI bu hamleyle, Google Chrome ve Microsoft Edge gibi devlerin hakim olduğu pazara güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.