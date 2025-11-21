OpenAI, öğretmenler için ücretsiz ChatGPT sürümünü duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğrencilerin ödevlerini yapmak için sıklıkla başvurduğu ChatGPT, şimdi de öğretmenlerin ders içeriklerini oluşturmasına yardımcı olmak üzere özelleştirildi.

OpenAI, K-12 düzeyindeki okul çalışanlarını hedefleyen ve sınıf ortamında güvenle kullanılabilecek yeni yapay zeka asistanını tanıttı.

HAZİRAN 2027'YE KADAR ÜCRETSİZ

OpenAI, öğretmenlere özel bu yeni sürümün Haziran 2027 tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

Hizmet kapsamında öğretmenler, GPT-5.1 Auto modeliyle sınırsız mesajlaşma, dosya yükleme, görsel oluşturma ve bellek özelliklerine erişebilecek.

Bu sürüm, tüketici versiyonundan farklı olarak öğrenci bilgilerinin korunmasını düzenleyen Aile Eğitim Hakları Yasası'na (FERPA) tam uyumluluk gösteriyor.

Ayrıca platform, öğretmenlerin sohbetlerini meslektaşlarıyla paylaşmasına olanak tanırken diğer eğitimcilerin kullanım önerilerini de kullanıcılara sunuyor.

EĞİTİM PAZARINDA REKABET ARTIYOR

Daha önce "ChatGPT Edu" ve "Study Mode" ile öğrencileri hedefleyen şirket, bu hamlesiyle eğitim pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Google'ın da öğrencilere yönelik Gemini indirimleri sunması, teknoloji devlerinin eğitim sektörüne olan ilgisini ve rekabetini de artırmış durumda.