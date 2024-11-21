Oppo, Circle to Search özelliğini cihazlarına getirmek için Google ile iş birliği yapıyor

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Oppo, Google ile yaptığı yeni bir ortaklıkla ColorOS 15 kullanıcılarına yapay zeka destekli özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Circle to Search ve Google Gemini entegrasyonu, Oppo kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim sunacak.

COLOROS 15, GOOGLE GEMINI İLE GELİYOR

Oppo, ColorOS 15 ile Google'ın gelişmiş yapay zeka yeteneklerini kullanıcılara sunacak.

Google Gemini 1.5 Pro ve 1.5 Flash modelleri, ColorOS 15'in temelini oluşturacak ve üretkenliği artırmak için çeşitli yapay zeka destekli özellikler sunacak.

CIRCLE TO SEARCH ÖZELLİĞİ

ColorOS 15 ile birlikte Oppo kullanıcıları, Circle to Search özelliğini kullanarak ekranda gördükleri herhangi bir şeyi anında arayabilecekler.

Ana sayfa düğmesine veya gezinme çubuğuna uzun basarak etkinleştirilebilen bu özellik, uygulamalar arasında geçiş yapmadan arama yapmayı kolaylaştırıyor.

COLOROS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK

Oppo, Google'ın gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip ColorOS 15'i, 21 Kasım'da gerçekleştireceği Find X8 Serisi'nin küresel lansmanında tanıtacak.