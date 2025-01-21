Oppo Find N5, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak

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Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N5'in inceliğini gözler önüne seren yeni görseller yayınladı. Şubat ayında piyasaya sürülecek olan Find N5, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak.

İPHONE'DAN DAHA İNCE

Oppo Find N5, katlandığında bir iPhone'un yarısı kadar ince. USB-C portuyla neredeyse aynı kalınlıkta olan Find N5, 4 mm'den daha ince bir profile sahip.

HONOR MAGİC V3'Ü GEÇİYOR

Oppo Find N5, şu anda piyasadaki en ince katlanabilir telefon olan Honor Magic V3'ün (4,4 mm) rekorunu kıracak.

Oppo Find N5, IPX8 ve IPX9 suya dayanıklılık sertifikalarıyla gelecek. Bu, Find N5'in yüksek basınçlı suya dayanıklı ilk katlanabilir telefon olacağı anlamına geliyor.

OnePlus Open 2'nin, Oppo Find N5 ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşması bekleniyor.

FİND N5'İN ÖZELLİKLERİ

Oppo Find N5, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama, 50 MP üçlü arka kamera ve 5.900 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.