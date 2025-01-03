Oppo Find N5 gelişmiş kameralarla piyasaya sürülecek

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Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Find N3'ün halefi olan Find N5, gelişmiş kamera ve performans özellikleriyle dikkat çekiyor.

FİND N5'İN ÖZELLİKLERİ

Oppo Find N5, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomlu 50 MP periskop telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunacak.

Find N5, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle gelecek. 8 inçlik katlanabilir AMOLED ekran, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzüyle kutudan çıkacak olan telefon, 67W hızlı şarjı destekleyen 4.805 mAh bataryaya sahip olacak.

TASARIM

Find N5, sıfır kırışık menteşe ve IPX8 su geçirmezlik sertifikasıyla dayanıklı bir tasarıma sahip olacak. Siyah, kırmızı, yeşil ve altın renk seçenekleriyle sunulacak olan Find N5, deri veya cam arka kapak seçeneklerine sahip olacak.

Oppo Find N5'in başlangıç fiyatının 1.745 dolar olması bekleniyor. Telefon, 2025'in ilk çeyreğinde, muhtemelen Samsung Galaxy S25 lansmanıyla aynı dönemde tanıtılacak.