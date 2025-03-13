Oppo Find X8 Ultra'nın merakla beklenen özellikleri sızdırıldı

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Teknoloji dünyasının merakla beklediği Oppo Find X8 Ultra hakkında çarpıcı sızıntılar ortaya çıktı.

Oppo Find serisi ürün müdürü Zhou Yibao, Digital Chat Station'ın sızıntılarına yanıt vererek telefonun temel özelliklerini doğruladı ve bazı düzeltmeler yaptı.

EKRAN VE TASARIM DETAYLARI

Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Find X8 Ultra, "2K" çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak.

Telefonun ultra ince simetrik çerçevelere sahip düz bir ekranı ve kimlik doğrulama için ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Bu özellikler, kullanıcılara üst düzey bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

KAMERA PERFORMANSIYLA SINIF ATLATIYOR

Oppo Find X8 Ultra, arka tarafında iki periskop telefoto kameraya sahip olacak. Kameralardan biri 3x optik yakınlaştırma, diğeri ise 6x optik yakınlaştırma sunacak.

Bu özellik, Galaxy S25 Ultra'da bulunan 5x ve 3x optik yakınlaştırmalı kameralara göre daha yüksek kalitede yakınlaştırma imkanı sunacak. Ayrıca, telefoto kameralardan biri makro çekimler için de kullanılabilecek.

İNCE TASARIM VE GÜÇLÜ BATARYA

Oppo Find X8 Ultra, 8.xx mm kalınlığıyla oldukça ince bir tasarıma sahip olacak. Telefon, özel bir titreşim motoruyla donatılacak.

Galaxy S25 Ultra'nın 8.2 mm kalınlığında olduğunu düşündüğümüzde, Oppo'nun bu alanda da iddialı olduğu görülüyor.

Batarya konusunda ise, Digital Chat Station'ın 6.000 mAh olarak belirttiği kapasite, Oppo Find ürün müdürü tarafından "6.000 mAh'den biraz daha büyük" olarak düzeltildi. Bu da telefonun oldukça güçlü bir bataryaya sahip olacağını gösteriyor.

ULUSLARARASI PAZARDA OLMAYABİLİR

Oppo Find X8 Ultra'nın son söylentilere göre uluslararası bir lansman görmeyebileceği belirtiliyor.

Telefonun daha küçük kardeşi Find X8 Pro, küresel pazarlarda Ultra yerine mevcut olabilir.