Oppo Reno 13 serisi Çin'de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno 13 serisini Çin'de görücüye çıkardı.

Şirket, Reno 13 serisinde tasarımda önemli değişikliklere gitti. Yeni modeller, düz kenarlar, yuvarlatılmış köşeler ve ince çerçevelerle modern bir görünüme sahip.

Reno 13 serisi, iPhone 16'yı andıran şık tasarımıyla göz dolduruyor. Cihazların arka yüzü camdan, yan çerçeveleri ise alüminyum alaşımdan üretildi.

Reno 13, sadece 181 gram ağırlığında ve 7.24 mm kalınlığında. Ayrıca, IP69, IP68 ve IP66 sertifikalarıyla toza ve suya karşı dayanıklı.

EKRAN VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Reno 13, 6.59 inçlik AMOLED ekranla gelirken, Reno 13 Pro'da ekran boyutu 6.83 inç'e yükseltildi.

Her iki modelde de FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuluyor. Ekran altında parmak izi okuyucusu ve 50 MP ön kamera bulunuyor.

Kamera tarafında, her iki modelde de IMX890 sensörlü 50 MP ana kamera, OIS ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Reno 13 Pro, 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto lens ile öne çıkıyor. Ayrıca, su altında çekim yapabilme özelliği de dikkat çekici.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YENİ YONGA SETİ

Reno 13 serisi, MediaTek Dimensity 8350 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga seti, daha iyi oyun performansı, daha düşük güç tüketimi ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Ayrıca, Oppo'nun X1 yongası sayesinde kablosuz bağlantı performansı da artırıldı. Reno 13 serisi, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama alanı ise 256 GB ile 1 TB arasında değişiyor.

Reno 13 serisi, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkıyor. Yeni yazılım, iPhone'larla kolay fotoğraf paylaşımı, Google Lens benzeri bir soru-cevap aracı ve yapay zeka destekli fotoğraf geliştirme gibi özellikler sunuyor.

Batarya tarafında Reno 13, 5600 mAh bataryaya sahipken, Reno 13 Pro'da bu kapasite 5800 mAh'ye yükseltildi. Her iki model de 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Reno 13 serisi, Çin'de ön siparişe açıldı ve 29 Kasım'da satışa sunulacak. Reno 13'ün başlangıç fiyatı 372 dolar, Reno 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 470 dolar olarak belirlendi. Serinin Ocak 2025'te küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.