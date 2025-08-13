OPPO Reno 14 Serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar ve özellikler

Teknoloji şirketi OPPO, orta-üst segmentteki iddialı yeni akıllı telefon serisi Reno 14'ü düzenlediği bir lansmanla Türkiye'de satışa çıkardı.

Seri, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK: YAPAY ZEKA DESTEKLİ GECE FOTOĞRAFÇILIĞI

Yeni serinin en çok öne çıkarılan özelliği, "Yapay Zekâ Flaşlı Fotoğrafçılık" teknolojisi oldu.

Bu sistem, yapay zeka sayesinde karanlık ortamlarda bile doğal renklere sahip, net ve parlak fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

OPPO RENO 14 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

Lansmanla birlikte telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu; Reno 14 F 26 bin 999 TL, Reno 14 39 bin 999 TL ve serinin en güçlüsü olan Reno 14 Pro ise 49 bin 999 TL'lik fiyat etiketleriyle raflardaki yerini aldı.

OPPO RENO 14 TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6,59" OLED, 2760×1256, 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 (4nm, 3,35 GHz)

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Arka kamera: 50 MP (IMX882, f/1,8) - 8 MP (112º ultra geniş, f/2,2) - 50 MP 3,5X periskop (OIS, f/2,8)

Ön kamera: 50 MP (f/2.0)

Pil: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim sistemi: ColorOS 15 (Android 15)

OPPO RENO 14 PRO TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6,83" OLED, 2800×1272, 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450 (4nm, 3,25 GHz)

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Arka kamera: 50 MP (OIS, f/1,8) - 50 MP ultra geniş (116º, f/2,0) - 50 MP 3,5X periskop (OIS, f/2,8)

Ön kamera: 50 MP (f/2.0)

Pil: 6.200 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: ColorOS 15 (Android 15)