Oppo resmen duyurdu: İşte Find X8 Ultra tanıtım tarihi

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Oppo, 10 Nisan'da düzenleyeceği lansman etkinliğinde, Find X8 Ultra'nın yanı sıra Find X8S ve X8S Plus akıllı telefonlarını tanıtacak.

Etkinlikte ayrıca Oppo Pad 4 Pro tablet, Watch X2 Mini akıllı saat ve Enco Free 4 kulaklık gibi yeni ürünler de teknoloji severlerle buluşacak.

FIND X8 ULTRA AMİRAL GEMİSİ ÖZELLİKLERİYLE GELİYOR

Oppo Find X8 Ultra, serinin en üst modeli olarak dikkat çekiyor. Telefon, 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere üç farklı RAM ve depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Ayrıca, uydu bağlantısı özelliğine sahip üst düzey bir versiyonu da bulunacak. Renk seçenekleri ise Moonlight White, Morning Light ve Black olarak belirlendi.

Kamera özellikleriyle de iddialı olan Find X8 Ultra, arka tarafında iki periskop telefoto kamera barındıracak.

Bu kameralardan biri 3x optik zoom, diğeri ise 6x optik zoom yapabilecek. Telefonun 6.000 mAh'lik devasa bataryası, 100W kablolu şarj desteğiyle gelecek.

OPPO PAD 4 PRO VE DİĞER YENİLİKLER

Oppo, lansman etkinliğinde yeni tableti Pad 4 Pro'yu da tanıtacak. Üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan tabletin tasarımında, Pad 3 Pro'daki dairesel kamera adasının yerini hap şeklinde bir modül alacak. Tablet, amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirilecek.

Oppo Watch X2 Mini, geçen ay tanıtılan Watch X2'nin daha kompakt bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Dönen bir tepe ve fiziksel bir düğmeye sahip dairesel bir kadran tasarımına sahip olan akıllı saat, çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Renk seçenekleri ise Morning Silver, Starry Black ve Tomorrow Gold olacak. Oppo Enco Free 4 kulaklıklar ise kulak içi bir tasarıma sahip olacak.