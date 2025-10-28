Oyunculara müjde: Battlefield 6’nın ücretsiz versiyonu çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Battlefield 6’nın merakla beklenen oynaması ücretsiz versiyonu Battlefield REDSEC resmen duyuruldu.

Yeni oyun, Battlefield 6’nın 1. sezonu ile birlikte erişime açılacak ve Call of Duty’nin ücretsiz oyunu Warzone’a doğrudan rakip olacak.

BATTLEFIELD REDSEC ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

Ücretsiz Battle Royale oyunu, 28 Ekim Salı günü saat 18.00’de çıkışını gerçekleştirecek.

Battlefield REDSEC, PC, PS5, Xbox Series S ve Xbox Series X platformlarında oynanabilir olacak.

Oyunun ücretsiz olması sayesinde, oynamak için Battlefield 6 ana oyununa sahip olma zorunluluğu bulunmuyor.

OYUN MODLARI VE DETAYLAR

EA, Battlefield REDSEC’i şu ana kadar sır gibi sakladı ve oyuna dair hiçbir ekran görüntüsü veya video paylaşmadı. Sızıntılara göre oyunda 100 oyuncu hayatta kalma mücadelesi verecek.

Oyunda ilk etapta 2’li Duo ve 4’lü Squad modlarının bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca klasik Battle Royale moduna ek olarak, görev odaklı Gauntlet modu da yer alacak.