Oyunculara özel OnePlus Ace 6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

OnePlus, güçlü performans, canlı görseller ve akıllı güç yönetimiyle oyunculara hitap eden yeni telefonu OnePlus Ace 6'yı Çin'de resmen piyasaya sürdü.

Cihazın küresel pazarda, OnePlus 15R adıyla satışa sunulması bekleniyor.

ONEPLUS ACE 6 EKRAN VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Telefon gücünü 3nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite yongasından alıyor. Bu yonga, oyunlarda 165 fps performansı senkronize etmek için WindChaser Oyun Motoru ile destekleniyor.

Cihazın 6.83 inçlik düz OLED ekranı, 60 Hz ile 165 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı ve 1.800 nit'e kadar tepe parlaklık sunuyor. Ekran ayrıca TÜV Rheinland Akıllı Göz Koruması 5.0 sertifikasına sahip.

DEV BATARYA VE OYUN ODAKLI ÇİPLER

OnePlus Ace 6, 120W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen çift hücreli 7.800 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip. OnePlus, telefonun 43 dakikada tam şarja ulaştığını iddia ediyor.

Telefonda ayrıca gecikmeyi azaltan ve kareleri dengeleyen eSports Üçlü Çip kurulumu bulunuyor. Cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama seçenekleri sunuyor.

KAMERA, DAYANIKLILIK VE FİYAT

Telefonun arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP Sony IMX906 ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Cihaz, IP66, IP68 ve IP69K su ve toz geçirmezlik sertifikalarıyla dikkat çekiyor.

Çin'de satışa sunulan OnePlus Ace 6'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı başlangıç fiyatı 2.599 yuan (yaklaşık 364 dolar) olarak açıklandı.