Oyunculardan tepki var: EA FC 25, serinin en kötü oyunu seçildi EA Sports FC 25, Google kullanıcılarının oylarına göre EA çatısı altında yapılmış en kötü futbol oyunu seçildi.

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Geçtiğimiz yıldan itibaren popüler FIFA serisi, "EA Sports Football Club" (EA Sports FC) adıyla piyasaya sürüldü.

EA Sports FC, bünyesinde 19 binden fazla lisanslı oyuncu, 700’den fazla futbol takımı ve 30’dan fazla lige ev sahipliği yapıyor.

EA FC 25 ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Google kullanıcılarının oylarına göre EA Sports FC 25, en düşük puana sahip EA futbol oyunu oldu.

Oyuna verilen ortalama puan ise 5 üzerinden 1,6 olarak açıklandı. Bir önceki oyun olan EA FC 24'ün puanı ise 1,7 olmuştu.

OYUNCULAR NEYİ BEĞENMEDİ

Oyuncuların tepkileri arasında kariyer modunun ihmal edilmesi, yaşanan sorunlar ve oyun içi hatalar yer alıyor.

Örneğin, pas kontrolü gibi mekaniklerde yaşanan değişiklikler, Rush modunun karmaşık yapısı gibi konular oyuncuların epey canını sıkıyor.

Electronic Arts, daha önceki açıklamalarında yeni oyunun çok daha yenilikçi olacağını söylese de oyunculara göre EA FC 25, geçen seneki oyunun parlatılıp yeniden piyasaya sürülen bir versiyonu olarak görülüyor.