Plastik kirliliği sağlık harcamalarında 1,5 trilyon dolara mâl oluyor

Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan yeni ve kapsamlı bir rapor, plastik kirliliğinin küresel sağlığa yönelik oluşturduğu büyük tehdidi ve ekonomik yükü gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, plastik kirliliğinin sağlıkla ilgili ekonomik kayıplara yol açan maliyeti her yıl en az 1,5 trilyon dolar.

HASTALIK VE ÖLÜMLERE YOL AÇIYOR

Rapor, plastiklerin bebeklikten yaşlılığa kadar tüm yaşam evrelerinde hastalıklara ve ölümlere neden olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, bu etkinin hava kirliliği ve kurşun zehirlenmesiyle karşılaştırılabileceğini ve doğru politikalarla azaltılabileceğini belirtiyor.

ÜRETİM ÜÇE KATLANACAK, GERİ DÖNÜŞÜM YETERSİZ

Sorunun ciddiyetini artıran bir diğer unsur ise küresel plastik üretimindeki durdurulamayan artış.

1950'de 2 milyon ton olan üretimin 2060 yılına kadar üç katına çıkması bekleniyor.

Buna karşılık, günümüzde üretilen tüm plastiğin yüzde 10'undan daha azının geri dönüştürüldüğü gerçeği, krizin boyutunu ortaya koyuyor.