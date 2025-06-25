PlayStation Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Sony, her ay olduğu gibi önümüzdeki ay da PlayStation Plus abonelerini sevindirecek ücretsiz oyunları duyurdu.

Temmuz 2025'te tüm abonelik katmanlarına sunulacak oyunların listesi, özellikle bir sevilen bir oyunu içermesiyle dikkat çekiyor.

Temmuz ayının ücretsiz oyunlarına baktığımızda, en çok öne çıkan yapım şüphesiz Blizzard'ın efsanevi serisinin son oyunu Diablo IV oluyor.

Bunun yanı sıra, popüler dövüş oyunu The King of Fighters XV ve atmosferik tırmanış oyunu Jusant da ücretsiz olarak sunulacak.

Bu üç oyunun PlayStation Store'daki normal satış fiyatlarının toplam değeri ise 3 bin 723 TL'yi buluyor.

BU OYUNLARA NASIL SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Temmuz ayının bu üç oyunu, PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere tüm abonelik katmanlarındaki kullanıcılara sunulacak.

Oyunları, temmuz ayı boyunca konsolunuzdaki veya mobil uygulamanızdaki 'Aylık Oyunlar' bölümünden oyun kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.

PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece, kütüphanenize eklediğiniz bu oyunları dilediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları bir kez kütüphanenize ekledikten sonra, aboneliğiniz aktif olduğu müddetçe erişiminiz devam edecek.