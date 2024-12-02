POCO F7 Ultra ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

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POCO, yeni amiral gemisi telefonu POCO F7 Ultra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Telefon, yakın zamanda FCC veritabanında görüntülendi. FCC listesi, POCO F7 Ultra'nın bazı önemli özelliklerini ortaya koydu.

FCC listesine göre, POCO F7 Ultra üç farklı konfigürasyonda satışa sunulacak: 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama.

Telefon, Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 ile çalışacak. POCO F7 Ultra, 5G, 4G LTE, Bluetooth BR/EDR/LE, NFC ve Wi-Fi 7 gibi gelişmiş bağlantı özelliklerini destekleyecek.

REDMI K80 PRO İLE BENZERLİKLER

Daha önceki raporlar, POCO F7 Ultra'nın Redmi K80 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini öne sürmüştü.

Redmi K80 Pro, bu hafta başında Çin'de tanıtıldı. Ancak POCO F7 Ultra'nın K80 Pro ile aynı olup olmayacağı henüz kesin değil.

POCO F7 ULTRA'NIN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Eğer POCO F7 Ultra, Redmi K80 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olursa, aşağıdaki özelliklere sahip olması bekleniyor:

6.67 inç TCL M9 OLED 2K ekran (3200x1440 çözünürlük)

120Hz LTPS yenileme hızı

12 bit renk derinliği

Snapdragon 8 Elite işlemci

LPDDR5X RAM

UFS 4.0 depolama

50 MP ana kamera (OIS destekli)

32 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP telefoto lens (2.5x optik zoom)

20 MP ön kamera

6000 mAh batarya

120W kablolu şarj

50W kablosuz şarj