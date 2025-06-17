POCO F7'nin fiyatı ve özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı

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Xiaomi'nin bu ay içinde küresel olarak piyasaya sürmesi beklenen yeni fiyat-performans telefonu POCO F7, resmi tanıtımdan önce tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Sızıntı kaynağı Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşılan bilgilere göre, telefon Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.

PERFORMANS VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Sızıntılara göre, Xiaomi Poco F7 gücünü Qualcomm'un yeni Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden alacak.

Bu işlemci, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama alanı ile eşleştirilecek.

Telefonun ön yüzünde ise 6,83 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunacak. Bu ekranın 3.200 nit gibi oldukça yüksek bir tepe parlaklık değerine sahip olacağı da belirtiliyor.

KAMERA, BATARYA VE AVRUPA FİYATI

Kamera tarafında, 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 20 MP'lik bir selfie kamerası yer alacak.

Telefonun küresel versiyonunun 90W hızlı şarj destekli 6.500 mAh'lik bir batarya ile gelmesi bekleniyor.

Sızdırılan en önemli bilgilerden biri de fiyat. POCO F7'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun Avrupa'da 500 euro altında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.