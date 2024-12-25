Poco X7 ve Poco X7 Pro modellerinin tasarımı ortaya çıktı

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Poco, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonları X7 ve X7 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

Sızdırılan görseller ve bilgiler, telefonların tasarımı ve bazı önemli özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

POCO X7

POCO X7, 6,67 inç 1.5K AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemci, 12 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama, 50 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.110 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.

POCO X7 PRO

POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.

Telefon, MediaTek Dimensity 8400 işlemci, 6,67 inç 1.5K AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

TASARIM

POCO X7, ortalanmış bir ön kamera ve dairesel bir arka kamera modülüyle gelecek. POCO X7 Pro ise oval bir kamera modülüne sahip olacak.

POCO X7 ve X7 Pro'nun 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.