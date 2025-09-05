Popüler video düzenleme yazılımı Adobe Premiere, iPhone'lara geliyor

Dünyanın en popüler video düzenleme yazılımlarından biri olan Adobe Premiere, App Store'da ön siparişe açılarak iPhone'a geleceğini resmi olarak duyurdu.

Uygulamanın 30 Eylül'de indirilmeye sunulması planlanıyor ve temel özellikleri ücretsiz olacak.

FIREFLY YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Premiere'in iPhone sürümü, Adobe'nin Firefly yapay zekâ modelini temel alacak ve metin komutlarıyla görsel veya ses üretme gibi özellikler sunacak.

Ayrıca, "Enhance Speech" özelliği sayesinde gürültülü ortamlarda kaydedilen sesleri otomatik olarak temizleyerek daha net hale getirebilecek.

ÜCRETSİZ AMA SINIRLI

Uygulama, 4K HDR videoları düzenleme ve filigransız dışa aktarma gibi işlemleri ücretsiz olarak sunacak.

Ancak, yapay zekâ kredileri ve bulut depolama gibi daha gelişmiş özellikler için ücretli abonelik gerekecek.