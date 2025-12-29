Powerbank gibi telefon: Honor Power 2, 10.000 mAh batarya ile gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, Win serisinin ardından ocak ayında orta segment performans odaklı yeni telefonu Honor Power 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre cihaz, özellikle tasarım diliyle Apple'ın en yeni modellerine meydan okuyacak.

TASARIMDA APPLE ESİNTİLERİ

"Panda is Bald" takma adlı kaynak tarafından paylaşılan görseller, telefonun iPhone 17 Pro ile büyük benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.

Cihazın Apple tarzına uygun üç lensli kamera modülüne ve yeni Pro iPhone'lardaki gibi turuncu renk seçeneğine sahip olduğu görülüyor.

Honor Power 2'nin en dikkat çekici teknik özelliği, 10.080 mAh kapasiteli devasa bataryası ve MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi olarak öne çıkıyor.

Bu güçlü donanıma 12 GB RAM, Android 16 tabanlı Magic OS 10 işletim sistemi ve 1.5K çözünürlüğünde 6.79 inç OLED ekran eşlik ediyor.

Cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunurken, ön tarafta 16 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Honor Power 2'de kullanılan işlemcinin Redmi Turbo 5, Poco X8 Pro ve Realme Neo 8 SE gibi rakip modellerde de kullanılması bekleniyor.