ChatGPT için korkutan rapor: Google Gemini pazar payını üçe katladı

Alphabet çatısı altındaki Gemini, üretken yapay zeka pazarında dengeleri değiştiren sessiz bir devrim gerçekleştiriyor.

Son veriler, sektörün lideri ChatGPT'nin pazar payında çift haneli düşüş yaşanırken Google'ın hızlı bir yükseliş kaydettiğini gösteriyor.

YAPAY ZEKA PAZARINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Bir zamanlar pazarın yüzde 87,2'sine hakim olan ChatGPT, 19 puanlık sert bir düşüşle yüzde 68 seviyesine geriledi.

Analistler bu durumu Google'ın altyapı üstünlüğü sayesinde gerçekleşen net bir "devralma süreci" olarak nitelendiriyor.

Google, yapay zeka yanıtlarını Arama, Chrome ve Android gibi mevcut iş akışlarına entegre ederek kullanıcıların uygulama değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Uzmanlara göre bu strateji, yeniliğin rutin bir faydaya dönüşmesini sağlayarak kullanıcıları doğal bir şekilde Gemini'ye yönlendiriyor.

MICROSOFT COPILOT BEKLENENİ VEREMEDİ

Google'ın aksine Microsoft'un Windows ve Edge'e entegre ettiği Copilot, pazar payında yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye gerileyerek güven tazeleyemedi.