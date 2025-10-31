PS Plus kasım ayı ücretsiz oyunları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus için kasım ayında eklenecek ücretsiz oyunlar resmen açıklandı.

PS Plus Kasım 2025 listesi, Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator gibi dikkat çekici yapımları içeriyor.

PS PLUS KASIM 2025 ESSENTIAL OYUNLARI

Açıklanan oyunlar, abonelik sisteminin en alt katmanı olan PS Plus Essential için geçerli olacak.

Bu üç oyunun tamamı 3 Kasım 2025 tarihinden itibaren kütüphaneye eklenebilecek.

Oyunların PS Store'daki toplam değerinin 3.500 TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek oyunların ise önümüzdeki günlerde ayrıca duyurulması bekleniyor.