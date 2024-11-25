QR kod okuturken iki kere düşünün: Spam tehlikesi artıyor

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QR kodlar, akıllı telefonlarımızla hızlıca bilgiye erişmemizi sağlayan kullanışlı araçlar. Ancak bu kolaylık, beraberinde bazı güvenlik risklerini de getiriyor.

Cisco Talos tarafından yapılan araştırmaya göre, e-postalardaki QR kodlarının yüzde 60'ı spam içeriyor. Bu da QR kod spam tehlikesinin arttığına işaret ediyor.

QR KODLARI YAYGINLAŞIYOR

Geleneksel barkodlar, sınırlı veri depolama kapasitesine sahipti. 1994 yılında geliştirilen QR kodları ise 7 binden fazla sayısal veya 4 bin 300 alfanümerik karakteri saklayabiliyor.

Bu da QR kodlarını daha fazla bilgiyi kodlamak için ideal hale getiriyor. Ancak bu avantaj, siber suçlular tarafından kötüye kullanılabiliyor.

QR KODLARI NASIL KULLANILIYOR?

QR kodları, çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor:

Web sitelerine yönlendirme: QR kodunu tarattığınızda, otomatik olarak bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.

İletişim bilgileri paylaşma: QR kodları, kartvizitlerdeki gibi iletişim bilgilerini hızlıca paylaşmak için kullanılabilir.

Ödeme işlemleri: QR kodları, mobil ödeme yapmak için de kullanılabilir.

WiFi ağlarına bağlanma: QR kodunu taratarak, karmaşık şifreler girmeden WiFi ağına bağlanabilirsiniz.

QR KODLARININ GÜVENLİK RİSKLERİ

QR kodlarının güvenlik riskleri ise şunlar:

Kimlik avı: QR kodları, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabilir.

Kötü amaçlı yazılımlar: QR kodları, kötü amaçlı yazılımları indirmek ve cihazınıza bulaştırmak için kullanılabilir.

Spam: QR kodları, istenmeyen reklamlar ve spam içeriklere yönlendirmek için kullanılabilir.

QR KODLARINI TARARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

QR kodlarını tararken güvende kalmak için şu önlemleri alabilirsiniz:

Güvenilir kaynaklardan gelen QR kodlarını tarayın.

QR kodunu taramadan önce, nereye yönlendirdiğini kontrol edin.

Bilinmeyen web sitelerine yönlendiren QR kodlarını taramayın.

QR kodlarını tararken, antivirüs programınızın güncel olduğundan emin olun.

QR KODLARINI ETKİSİZ HALE GETİRME

Cisco Talos, şüpheli QR kodlarını etkisiz hale getirmek için bazı yöntemler önerdi:

QR kodunun veri modüllerini gizleme: QR kodunun siyah ve beyaz karelerini gizleyerek, tarayıcılar tarafından okunmasını engelleyebilirsiniz.

Konum algılama desenlerini kaldırma: QR kodunun üç köşesindeki büyük kareleri kaldırarak, tarayıcılar tarafından tanınmasını engelleyebilirsiniz.

QR kodları, hayatımızı kolaylaştıran faydalı araçlar olabilir. Ancak güvenlik risklerinin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir. QR kodlarını tararken dikkatli olun ve güvenliğinizi riske atmayın.