Qualcomm'da kriz: Android telefon piyasası çöküyor mu

Haber Merkezi

İşlemci mimarisi devi Arm, Qualcomm ile olan lisans anlaşmasını feshetme kararı aldı ve bu durum Snapdragon işlemcilerinin geleceğini tehlikeye atıyor.

Arm, Qualcomm'a 60 günlük bir fesih bildirimi gönderdi. Bu bildirim, Qualcomm'un Arm mimarisini kullanarak işlemci tasarlama yetkisini elinden alıyor.

Snapdragon işlemciler, çoğu Android telefonda kullanılıyor ve Qualcomm'un bu alandaki gelirleri yaklaşık 39 milyar doları buluyor.

Arm'ın bu hamlesi, Qualcomm'un işlemci üretimini durdurmasına ve hatta yüksek tazminat ödemelerine yol açabilir.

ANDROID TELEFONLARDA KRİZ

Bu gelişme, Android telefon pazarında büyük bir krize neden olabilir. Snapdragon işlemcilerinin kullanılamaması, Android telefonlarda kıtlığa ve fiyat artışlarına yol açabilir. Ayrıca, Qualcomm'un gelecekteki işlemcilerinin geliştirilmesi de sekteye uğrayabilir.

NE OLMUŞTU

Arm ve Qualcomm arasındaki bu anlaşmazlık, 2022 yılında Arm'ın Qualcomm'a açtığı davayla başladı.

Arm, Qualcomm'un Nuvia'yı satın alarak sözleşme şartlarını ihlal ettiğini iddia ediyordu. Nuvia'nın teknolojisi, Qualcomm'un hem dizüstü bilgisayarlar hem de akıllı telefonlar için geliştirdiği işlemcilerde önemli bir rol oynuyor.

Arm, son dönemde iş modelinde stratejik bir değişikliğe gitti. Artık sadece talimat setleri sağlamak yerine, tamamlanmış çip tasarımları sunuyor.

Bu durum, Arm'ı Qualcomm'un doğrudan rakibi haline getiriyor ve iki şirket arasındaki ilişkileri gerginleştiriyor.