Realme, 10.000 mAh bataryalı akıllı telefon tanıtacak

Realme, Çin'de bir süredir gündemde olan 10.000 mAh bataryalı bir prototipin ardından, şimdi de daha büyük kapasiteli bir tüketici cihazını tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket, bu iddialı telefonla ilgili daha fazla detayı 27 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.

GİZEMLİ TELEFONUN TEKNİK SIRRI

Realme'nin bu batarya kapasitesine ulaşmak için daha önce prototip bir modelinde kullandığı silikon anot pil teknolojisini kullanması bekleniyor.

Bu teknoloji, üreticilerin daha yüksek yoğunluklu piller üretmesini mümkün kılıyor.

MEVCUT AMİRAL GEMİLERİNDEN ÇOK DAHA İLERİDE

Günümüzün en popüler amiral gemisi cihazları bile 5.000 mAh sınırını zar zor aşarken, Realme'nin bu hamlesi dikkat çekiyor.

Örneğin, iPhone 16 Pro 4.685 mAh, Galaxy S25 Ultra 5.000 mAh ve Pixel 10 Pro XL ise 5.200 mAh'lik bataryalara sahip.

Realme'nin bu yeni cihazı, modern akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri olan pil ömrü kaygısını çözme potansiyeline sahip.

Bu hamle, şirketin akıllı telefon pazarındaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirebilir.