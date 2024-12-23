Realme 14 Pro serisi önümüzdeki ay tanıtılacak: İşte özellikleri

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Realme, yeni akıllı telefon serisi Realme 14 Pro'nun lansmanını duyurdu. Realme 14 Pro ve Realme 14 Pro+ modellerinden oluşan seri, ocak ayında kullanıcılarla buluşacak.

RENK DEĞİŞTİREN ARKA PANEL

Realme 14 Pro serisi, sıcaklığa duyarlı renk değiştiren arka panelleriyle dikkat çekiyor. 16°C'nin altındaki sıcaklıklarda renk değiştiren bu paneller, telefonlara dinamik ve şık bir görünüm kazandırıyor.

Realme 14 Pro+, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile güçlendirilecek. Bu işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak oyun ve çoklu görev performansını artırıyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Şirket, 14 Pro serisinin diğer özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak, sızıntılara göre Realme 14 Pro+, 6,7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 80W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olacak.

Realme 14 Pro serisi, yenilikçi tasarımı ve güçlü özellikleriyle orta segment akıllı telefon pazarında iddialı bir konuma sahip olacak.



